VIDEO: आखिर ऐसा क्या हुआ कि लड़कियां हो गईं टॉपलेस! फ्रांस सरकार से थी यह मांग, मिला हजारों लोगों का समर्थन

Abortion law Of France: फ्रांस की राजधानी पेरिस में गर्भपात (Abortion) और इच्छामृत्यु के खिलाफ चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन में रविवार को नारीवादी समूह फीमेन (FEMEN) की 6 फीमेल एक्टिविस्ट इस प्रदर्शन के सपोर्ट में टॉपलेस हो गईं. हालांकि महिलाओं को पुलिस अधिकारियों द्वारा तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ही देर में उन्हें रिहा कर दिया गया था. इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया कि पेरिस में गर्भपात कानून को संविधान में शामिल करवाने के लिए 6 फीमेल एक्टिविस्ट नग्नता पर उतर आईं. सभी टॉपलेस होकर सड़क पर भागने लगीं, व्हाइट शॉर्ट्स पर लाल स्याही और ऊपर के बदन पर कुछ नहीं. पुलिस अधिकारी महिलाओं को पकड़ते हुए नजर आ रहे थे. सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, बाद में उन्हें 7 घंटे पुलिस हिरासत में बिताने के बाद रिहा कर दिया गया.

WATCH: #BNNFrance Reports.

A nearly naked female protestor in Paris interfered with a march opposing abortion and euthanasia. #France #Protest pic.twitter.com/WdE122edqN

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) January 24, 2023