World Costliest Honey: दुनिया में शहद (Honey) के कई प्रकार मिलते हैं. उसी में है तुर्की के पास ब्लैक सी (Black Sea) में मिलने वाला शहद. ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे शुद्ध शहद होता है. इसके शुद्धता की वजह से ही ये दुनिया के सबसे महंगा बेचा जाता है. इसके एक किलोग्राम शहद का दाम 9 लाख रुपए है. वैसे दुनिया में तो शहद ने कई अच्छे प्रकार मिलते हैं. लेकिन ये अपनी गुणवत्ता, विविधता और उत्पति स्थान के लिए भी काफी प्रसिद्ध है.

दाम सुनकर लगा होगा कि इस शहद में ऐसा अलग क्या है जिसकी वजह से इतना महंगा मिलता है. इस शहद को ‘एलविश हनी’ (Elvish Honey) कहते हैं. ये शहद तुर्की के पास काला सागर (Black Sea) के पास से निकाला जाता है. अपने विशिष्ट स्वाद और शुद्धता के लिए जाना जाता है. यह वैश्विक स्तर पर दुनिया का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है. सबसे बड़ी बात ये है कि ये शहद साल भर में केवल एक बार निकाला जाता है. तुर्की के आर्टविन शहर में 1800 मीटर अंदर गुफा से निकाला जाता है. इसके निकालने की क्रिया काफी जटिल होती है. इसमें इंसान की जान भी जा सकती है. यहां देखिए वीडियो कि कैसे एलविश शहद निकाला जा रहा है.

You can see why certain varieties of Honey cost so much. 😮 🐝 pic.twitter.com/JxlGccJo3v

— H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) August 6, 2023