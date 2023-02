दक्षिण अमेरिका- इन जनजातियों में शवों के दाह-संस्कार की अजीब परंपरा, मृतकों से बनाते हैं केले का सूप

South America Tribe Tradition News: ये दुनिया विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, जनजातियों और रीति-रिवाजों से भरी पड़ी है, जिनके बारे में हम बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं. इनमें से कुछ परंपराएं लोगों को आकर्षक लग सकती हैं, जबकि कुछ अन्य बहुत विचित्र लगती हैं. ऐसे में दक्षिण अमेरिका की यानोमामी जनजाति सभी का ध्यान आकर्षित कर रहीं हैं. रिपोर्टों के अनुसार, उनके पास नरभक्षण के समान एक अजीब दफन अनुष्ठान है जिसे एंडोकैनिबलिज़्म कहा जाता है

एंडोकैनिबलिज़्म एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक ही जनजति, समुदाय या समाज के मृत व्यक्ति का मांस खाया जाता है. इन जनजातियों का मानना है कि मृतकों की दिवंगत आत्मा ठीक से आराम कर सकती है और अपना संक्रमण तभी कर सकती है जब शरीर को जीवित रिश्तेदारों द्वारा जलाया और खाया जाता है. यानोमामी जनजाति, जिन्हें अन्य नाम जैसे यानम या सेनेमा से भी जाना जाता है, वेनेजुएला और ब्राजील के कुछ हिस्सों में पाई जाती है.

11. Death ritual, Yanomami tribe

Eating ashes obtained after cremation is next level weirdness. Like they legit make plantain soup out of ashes and bones and share amongst family members as a way of keeping their spirits and virtues alive in them. pic.twitter.com/u56wY6DELR

