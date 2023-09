Home / Photo Gallery / ajab-gajab / 10 most dangerous countries in the world sabse khatarnak desh sudan afghanistan somalia pa ...

दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देश, सरेआम होते हैं रेप-मर्डर, पढ़कर कहेंगे- इससे अच्छा तो पाकिस्तान है!

Most Dangerous Countries: ऑस्ट्रेलिया की अंतरराष्ट्रीय संस्था इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा साल 2023 में दुनिया के सबसे खतरनाक देशों (10 Most Dangerous Countries in the World) की एक लिस्ट जारी की गई है जो सबसे ज्यादा हिंसा, इंसानों के जीवन और सकारात्मकता के पैमानों पर बनाई गई है. आखिर कौन से हैं ये मुल्क और क्यों हैं ये इतने खतरनाक, आइए आपको बताते हैं.

01 10 Most Dangerous Countries in the World: हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम दुनियाभर में खतरनाक देश के तौर पर कुख्यात है. वहां नेता से लेकर अभिनेता, क्रिकेटरों से लेकर आम नागरिक तक नहीं सुरक्षित हैं. आए दिन बम ब्लास्ट और आतंकवादी हमले होते रहते हैं. पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देशों (Sabse Khatarnak Desh) की जो लिस्ट सामने आई है, उसमें पड़ोसी मुल्क का नाम तक नहीं है. इस बात से ये समझ आता है कि ये 10 देश हमारे पड़ोसी देश से भी ज्यादा खतरनाक हैं. 'हाउ स्टफ वर्क्स' नाम की वेबसाइट ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देशों (Most Dangerous Country) के बारे में चर्चा कर रही है. ऑस्ट्रेलिया की अंतरराष्ट्रीय संस्था इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये लिस्ट 2023 में जारी की गई है जो सबसे ज्यादा हिंसा, इंसानों के जीवन और सकारात्मकता के पैमानों पर बनाई गई है. आखिर कौन से हैं ये मुल्क और क्यों हैं ये इतने खतरनाक, आइए आपको बताते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अफगानिस्तान- शायद आप शुरुआत में ही समझ गए होंगे कि इस लिस्ट में पहला स्थान किस देश को मिला होगा. जब से साल 2021 में तालिबान ने इस देश (Afghanistan) को अपने कब्जे में लिया, तब से ही यहां से लोग भागने को तैयार हैं. उस दौरान भी ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे जब लोग प्लेनों में भर-भरकर देश से निकलने की कोशिश में लगे हुए थे. तालिबान के अजीबोगरीब नियम, लोगों के गले नहीं उतरते...और जो उनका पालन नहीं करते हैं, उनकी मौत हो जाती है.

यमन- मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका के इलाकों में यमन (Yemen) लगातार तीसरी बार सबसे ज्यादा अशांत देश माना गया है. सिविल वॉर की वजह से साल 2015 से अब तक करीब डेढ़ लाख लोग यहां अपनी जान गंवा चुके हैं. आबादी का 13 फीसदी हिस्सा शर्णार्थियों का है या फिर उन लोगों को जो एक जगह से दूसरी जगह आए हैं.

सीरिया- सीरिया (Syria) का नाम सुनते ही आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों का ध्यान आ जाता है. ये देश सिविल वॉर, हिंसा, उत्पीड़न और आए दिन हमलों के मामले सामने आते रहते हैं. युनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी के अनुसार 55 लाख लोग अब तक सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं और लिस्ट में सीरिया को तीसरा स्थान मिला है.

साउथ सुडान- साल 2011 में साउथ सुडान (South Sudan), सुडान देश से अलग होकर नया देश बन गया था. पर दोनों देशों के बीच हिंसा के मामले सामने आते रहते हैं. सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट में इस देश को चौथा स्थान दिया गया है. यहां नागरिकों की जिंदगी मौत से भी बदतर बताई जाती है. यौन हिंसा से जुड़े मामले भी सामने आते रहते हैं. इस देश से करीब 40 लाख लोग भाग चुके हैं.

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य- पांचवां स्थान कांगो (Democratic Republic of the Congo) का है. साल 2020 में जांबिया के साथ बिगड़ते रिश्तों के बाद से दोनों देशों में जंग सा माहौल रहता है जिस वजह से कांगो लिस्ट में शामिल हुआ है. यहां पर अक्सर जुर्म के खतरनाक मामले दर्ज किए गए हैं.

रूस- दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस (Russia) ने हाल ही में यूक्रेन का जो हाल किया वो चौंकाने वाला था. युद्ध में रूस को भी काफी नुकसान हुआ है. ऐसे में रूस का इस लिस्ट में होना ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है.

यूक्रेन- पिछले 2 सालों में यूक्रेन (Ukraine) का क्या हाल हुआ है, ये तो आप सब जानते होंगे. यूक्रेन में साल 2022 तक हिंसा की वजह से हुई मौतें 82 हजार तक थीं. इसी वजह से ये पहली बार है जब यूक्रेन ने दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट में जगह बनाई है.

सोमालिया- ये वो देश (Somalia) है जहां 1993 में 18 अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के अधिकारियों को बुरी तरह से मारा गया था. 31 जुलाई 2023 तक तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस देश को 'यात्रा ना करें' की श्रेणी में डाला हुआ है. किडनैपिंग, मर्डर, चोरी की वारदातें यहां आम बात है.

सुडान- यूनाइटेड नेशन्स के अनुसार सिविल वॉर की वजह से सुडान (Sudan) में 10 लाख से ज्यादा लोग अब तक देश छोड़ चुके हैं. इस देश का हाल बेहद बुरा है. अंदरूनी असंतुलन और लड़ाई की वजह से लोगों के पास खाने-पीने की कमी है. यौन उत्पीड़न के मामलों में भी 50 फीसदी तक का उछाल आया है. ये देश 9वें स्थान पर है.