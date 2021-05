Fake नहीं बिलकुल Real हैं ये फोटोज, 9वीं को तो बार-बार देखने के बाद भी नहीं होगा यकीन सोशल मीडिया (Social Media) एक ऐसी जगह है, जिसपर कई तरह की चीजें शेयर की जाती हैं. वैसे तो यहां शेयर होने वाली आधी से ज्यादा चीजें नकली या फोटोशॉप (Photoshop) का कमाल होती हैं. लेकिन इनमें से कुछ चीजें तो यकीन के परे होती हैं. ये चीजें देखने में फेक लगती हैं पर होती है 100 प्रतिशत असली. आज हम आपको ऐसी ही कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो देखने में फेक (Fake) मालूम होते हैं लेकिन हैं बिलकुल असली (Real). News18 Hindi | May 28, 2021, 6:58 AM IST

1 / 10 अगर इस फोटो को देख आपको लग रहा है कि ये नकली फोटो है तो आप गलत हैं. ये तस्वीर अमेरिका (America) के एक कैंसर सर्वाइवर (Cancer Survivor) की है. लॉस वेगास Las Vegas) में इस शख्स ने कुछ इस तरह अपनी तस्वीर खिंचवाई, जहां से ये वायरल हो गया.

2 / 10 न्यूजीलैंड (New Zealand) के कनेटेर्बरी में क्लिक हुई ये फोटो फेक नहीं है. वहां भूकंप आने के बाद रेलवे की पटरी कुछ इस तरह सिकुड़ गई. तभी इस फोटो को क्लिक किया गया था.

3 / 10 वेस्टर्न हंगरी (Western Hungary) में खींची गई ये तस्वीर फेक नहीं है. 2010 में यहां टॉक्सिक वेस्ट के बाद पेड़ों का कुछ ऐसा हाल हो गया था.

4 / 10 गांव के ठीक पीछे मौजूद इस जहाज की तस्वीर देख आपको लगेगा कि ये फेक है. लेकिन असल में ऐसा सच में देखने को मिला था. गांव के पीछे जहाज ने कंट्रोल खो दिया था, जिसके बाद इस तस्वीर को कैद किया गया था.

5 / 10 यूके में लेडीबॉवेर रिजर्वोयर में बना ये प्लगहोल बिलकुल असली है. मानव द्वारा निर्मित इस गड्ढे को बाढ़ से बचने के लिए बनाया गया है.

6 / 10 अगर आपको लग रहा है कि तस्वीर एडिटेड है तो आप गलत हैं. लेकिन ये सच में यूएफओ भी नहीं है. ये दरअसल, बादल निर्मित यूएफओ की छवि है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सच में एलियंस का ही यूएफओ है.

7 / 10 2010 में ग्वाटेमाला में बना ये सिंकहोल असल में बना था. इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फेक है लेकिन असलियत तो ये है कि सिंकहोल असल में शहर में बना था.

8 / 10 ये किसी ऑप्टिकल इल्यूशन का हिस्सा नहीं है. ये असल में रूस में लगी आग के बाद आधा जला ट्रांसफर्मर है. आग से जलने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था.

9 / 10 ये कोई गुड़िया नहीं बल्कि रूस की रहने वाली वलेरिया लुक्यानोवा है. इस लड़की ने सर्जरी एक जरिये खुद को डॉल में बदल लिया है. इसकी फोटोज को देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये गुड़िया नहीं इंसान है.

साउथ कोरिया में मौजूद ये जहाज किसी दुर्घटना का हिस्सा नहीं है. ये असल में पहाड़ी पर बना एक होटल है जो अपने इस यूनिक लुक की वजह से टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है.

