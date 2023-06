Home / Photo Gallery / ajab-gajab / 10 weird things ban around the world blue jeans ban north korea lacy undergarments ban fac ...

नीली जीन्स पहनने पर हो जाती है जेल, शादी करना है अपराध! दुनिया में Ban हैं ये 10 अजीबोगरीब चीजें

01 दुनिया में जितने देश हैं, उनके अलग कानून, मान्यताओं और परंपराएं हैं. कानून सरकार बनाती है और परंपराएं उस देश का समाज. दोनों को मानने वाले लोग मौजूद होते हैं और ये कई बार इतने विचित्र होते हैं कि इनके बारे में जब दूसरे देशों के लोग सुनते हैं तो उन्हें हैरानी होती है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ 10 अजीबोगरीब प्रतिबंधों ( 10 Strange Things Banned Around the World) के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया के अलग-अलग देशों (10 weird things banned in the world) में लागू किए जाते हैं. ये खबर ऑडी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक बनाई गई है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

02 पेंसिल- ट्यूनीशिया (Tunisia) देश में पेंसिल पर प्रतिबंध लगा है. कोई नहीं जानता कि इसका कारण क्या है. यहां अगर आप भूल से एक पेंसिल अपने साथ लेते आए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर बल्क में लाने पर जेल हो सकती है. यहां पेंसिल का इंपोर्ट करना भी बैन है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

03 बॉल पॉइंट पेन- वेस्ट अफ्रीका के देश नाइजीरिया (Nigeria) में बॉल पॉइंट पेन के इंपोर्ट पर बैन लगा है. पेन के रीफिल कार्ट्रेज को भी इंपोर्ट करने पर प्रतिबंध है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

04 मुलेट हेयरस्टाइल- 1990 के दशक में, भारत के एक्टर्स, संजय दत्त, अक्षय कुमार और शाहरुख खान, मुलेट हेयरस्टाइल (Mullets Hairstyle) रखते दिख जाया करते थे. इसमें आगे के बाल छोटे होते थे और पीछे के बाल लंबे. पर ईरान (Iran) में इस हेयरस्टाइल पर प्रतिबंध लगा हुआ है. पहली बार अगर आप ये हेयरस्टाइल रखे दिखे तो आपका सिर मुंडवा दिया जाएगा और दूसरी बार नजर आए तो जुर्माना लगेगा. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

05 शादी- अमेरिका जैसे विकसित देश में भी एक अजीबोगरीब कानून है. यहां देश के एक राज्य में शादी पर रोक लगी है. घबराइए मत, इसमें भी एक शर्त है. दरअसल, नेब्रास्का (Nebraska) राज्य में वो लोग शादी नहीं कर सकते, जिन्हें STD, यानी यौन संचारित संक्रमण है. ऐसा इसलिए जिससे वो बच्चे पैदा कर के आगे की पीढ़ी में ये संक्रमण ना ट्रांसफर करें. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

06 लेस वाले अंडरगार्मेंट- महिलाओं के लिए लेस वाले अंडरगार्मेंट्स (Lacy undergarments) बनाए जाते हैं जो काफी ग्लैमरस लुक देते हैं. पर रूस, बेलारूस और कजाकिस्तान (Russia, Belarus, and Kazakhstan) में ऐसे अंडरगार्मेंट्स पर बैन लगा है. स्पष्ट तौर पर कहा जाए, तो यहां उन अंडरगार्मेंट्स पर बैन है, जिनमें 6 फीसदी से कम कॉटन का प्रयोग होता है. साल 2014 में ये बैन लागू किया गया था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

07 कुत्तों के मालिक- इटली के रोम (Rome, Italy) में अगर आप कुत्तों का ध्यान नहीं रख सकते, तो आपको उनके मालिक बनने का हक नहीं है. खराब डॉग ओनर होने पर यहां प्रतिबंध लगा हुआ है. कुत्तों को रोज बाहर टहलाना, उनकी अच्छे से देखभाल करना यहां का कानून है. ऐसा ना करने पर लोगों के ऊपर 57 हजार रुपये तक का फाइन लगा दिया जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

08 नीली जीन्स- उत्तरी कोरिया (North Korea) अपनी तानाशाही सत्ता के लिए तो कुख्यात है. यहां कई ऐसे नियम हैं जो बेहद अजीबोगरीब हैं. ऐसा ही एक नियम, या यूं कहें कि एक प्रतिबंध चर्चा में रहता है. उत्तर कोरिया में नीली जीन्स (Blue Jeans ban North Korea) पहनने पर बैन लगा है. नीली जीन्स को अमेरिकी धनदौलत और कल्चर से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इसपर प्रतिबंध लगा है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

09 लिप सिंकिंग- अक्सर जब आपका फेवरेट गाना बजता है, तो आप उसके साथ-साथ गुनगुनाने लगते होंगे. फिल्मों में भी सिंगर गाना गाता है और एक्टर उसपर लिप सिंक (Lip Syncing) करता है. पर तुर्कमेनिस्तान (Turkmenistan) में लिप सिंकिंग पर बैन लगा है. 2005 में यहां के राष्ट्रपति सपारमुर्त नियाजो ने लिप सिंक पर बैन लगा दिया था जिससे वहां के म्यूजिकल कल्चर को सुरक्षित रखा जा सके. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

10 कसीनो में जुआ खेलना- मोनाको (Monaco) देश में कई कसीनो हैं पर उनमें खेलने पर बैन लगा है. हालांकि, ये बैन विदेशियों पर नहीं है. अगर कोई विदेशी यहां आकर कसीनो में जुआ खेलता है, तो उसके ऊपर कोई रोक-टोक नहीं है पर यहां के लोकल लोगों पर कसीनो में जुआ खेलने पर बैन है. उनका मानना है कि ये बुरा काम है जिसे विदेशियों पर ही छोड़ देना चाहिए, वहां की जनता को इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)