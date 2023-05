Home / Photo Gallery / ajab-gajab / 55 years old woman looks like 20 woman looks so young people misunderstands mother daughte ...

55 की उम्र में 20 की दिखती है महिला, लोग समझते हैं बेटी की छोटी बहन! दिखानी पड़ती है ID

55 Years Old Woman Looks Like 20: कुछ लोगों को कुदरती तौर पर ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर मिला होता है कि वो हमेशा अपनी उम्र से कम ही दिखाई देते हैं. अगर वे फिटनेस पर थोड़ा भी ध्यान दें तो कमाल कर देते हैं. एक ऐसी ही महिला के बारे में हम आपको बताएंगे, जो 55 साल की होने के बाद भी 20 साल की दिखाई देती है.

01 नाइनेट लॉन्गवर्थ (Ninette Longsworth) नाम की महिला कनाडा में रहती है और उसे देखने के बाद लोग दंग रह जाते हैं. आप पहली बार उसे देखेंगे तो आपको वो कोई 24-25 साल की लड़की है लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है.

02 55 साल की फिटनेस ट्रेनर नाइनेट लॉन्गवर्थ (Ninette Longsworth) को देखकर उनकी सही उम्र का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी वो ऐसी ढेरों तस्वीरें डालती रहती हैं, जिसमें उनकी फिटनेस की झलक देखी जा सकती है.

03 डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक नाइनेट के बच्चों की उम्र 26 साल, 28 साल और 35 साल है. हालांकि खुद उन्हें लोग 20 साल का समझ बैठते हैं और कई बार लोग उन्हें अपनी बेटियों की बहन समझकर बात करने लगते हैं.

04 दिलचस्प किस्सा बताते हुए नाइनेट कहती हैं कि उनसे शराब खरीदने की दुकान पर किसी ने आईडी कार्ड की डिमांड कर दी क्योंकि उसे उनकी उम्र पर यकीन ही नहीं हो रहा था.

05 नाइनेट की शादी को 24 साल हो चुके हैं. 13 साल की उम्र से ही वो फिटेनस की जर्नी स्टार्ट कर चुकी थीं. अब वे पर्सनल ट्रेनर हैं और फिटनेस क्लोदिंग भी बेचकर कमाई करती हैं. नाइनेट खुद को युवा बनाए रखने के लिए 6 घंटे तक एक्सरसाइज़ करती हैं.