एक-दूसरे को देखकर क्यों आती है जम्हाई? 99 फीसदी लोगों को नहीं पता होगा जवाब, जानिए विज्ञान ...

Why do we yawn when see other: आपने भी नोटिस किया होगा कि अक्सर हम जब भी दूसरे को जम्हाई लेते हुए देखते हैं तो हमें अपने आप ही उबासी आने लगती है. मज़ाक में तो ये भी कहा जाता है कि आलस्य संक्रामक होता है और विज्ञान इस तरह की जम्हाई को कंटेजियस मानता है. फिर भी कभी आपने सोचा है कि आखिर वो क्या चीज़ है, जो हमें ऐसा करने को मजबूर करती है.

01 अब जम्हाई आना कोई बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण तो है नहीं, फिर ये व्यवहार इतनी जल्दी दूसरे के अंदर क्यों आ जाता है? इस पर वैज्ञानिकों ने खोज भी की है और जवाब ढूंढने की कोशिश की. फिर जो वजह सामने आई, उसका हमारे ब्रेन से कनेक्शन है.

02 किसी को उबासी लेते देखकर ही उबासी लेने का मन क्यों करता है? इटैलियन वैज्ञानिकोंके मुताबिक इसके पीछे एक खास न्यूरॉन का हाथ है. इसे मिरर न्यूरॉन कहते हैं. जैसा ही नाम से ही पता चलता है कि ये सामने वाले की प्रतिछाया तैयार करता है.किसी को उबासी लेते देखकर ही उबासी लेने का मन क्यों करता है? इटैलियन वैज्ञानिकोंके मुताबिक इसके पीछे एक खास न्यूरॉन का हाथ है. इसे मिरर न्यूरॉन कहते हैं. जैसा ही न ...

03 ये न्यूरॉन कुछ भी नया सीखने, नकल करने और सहानुभूति दिखाने से जुड़ा हुआ है. इसकी खोज साल 196 में जियाकोमो रिजोलाटी नाम के न्यूरोबायोलॉजिस्ट ने की थी. उन्होंने बंदर के दिमाग पर रिसर्च करके न्यूरॉन की नकल करने की एक्टिविटी समझी थी.

04 जब इंसानों में ये प्रयोग हुआ, तो पता चला कि वो यहां भी हूबहू वैसा ही काम करता है. ये अगले शख्स को जो भी करता देखता है, दूसरे शख्स के न्यरॉन एक्टिव होकर उसे भी वैसा ही एक्शन कराते हैं.