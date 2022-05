'Malgudi Days' की यादें ताज़ा कर देता है म्यूज़ियम, उपन्यास से निकला प्यारा सा गांव ...

पुराने अर्सालु रेलवे स्टेशन को मालगुडी म्यूज़िम में तब्दील करने के प्रोजेक्ट में कुल 35 लाख रुपये लगे हैं. रेलवे स्टेशन के पुराने हिस्से का आर्किटेक्चर बदले बिना इसे लोगों के लिए खोल दिया गया है. यहां हज़ारों लोग आ चुके हैं और मालगुडी डेज़ से जुड़ी अपनी यादें ताज़ा कर चुके हैं. ( All Photos Credit- Facebook/Ministry of Railways, Government of India)