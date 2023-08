Home / Photo Gallery / ajab-gajab / chandrayaan 3 landing people who walked on moon list of humans land on moon neil armstrong

Chandrayaan 3: किन लोगों ने रखा है चांद पर कदम? इन 12 की अब तक चमकी है किस्मत, रचा है कीर्तिमान

आज हम आपको उन इंसानों (Who Has Walked on the Moon) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने चांद पर कदम रखकर कीर्तिमान स्थापित किया था. आपको बता दें कि धरती से चांद की दूरी 3 लाख कीलोमीटर से भी ज्यादा है. इस दूरी को अब तक 12 लोगों (List of people who walked on Moon) ने पूरा किया है.

01 भारत आज दुनिया में अपनी धाक जमाने के तैयार है. हमारा चंद्रयान 3 (Chandrayaan 3 landing) आज चांद पर लैंड करेगा और देश का गौरव बढ़ाएगा. चंद्रमा के साउथ पोल पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन जाएगा. भारत ने चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को सुबह 2.35 बजे लॉन्च किया था. इसके बाद चंद्रयान-3 (Chandrayaan 3 landing timing) को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा. अब 23 अगस्त की शाम 6.04 बजे चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद पर लैंड करेगा, जिसके लिए इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है. चंद्रयान के बारे में आप बहुत सी बातें जानते होंगे, पर आज हम आपको उन इंसानों (Who Has Walked on the Moon) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने चांद पर कदम रखकर कीर्तिमान स्थापित किया था. आपको बता दें कि धरती से चांद की दूरी 3 लाख कीलोमीटर से भी ज्यादा है. इस दूरी को अब तक 12 लोगों (List of people who walked on Moon) ने पूरा किया है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

02 नील आर्मस्ट्रांग- चांद पर चलने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग (Neil Armstrong) थे जो नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत 11 जुलाई 1969 को चांद पर गए थे. उन्होंने अपनी इस यात्रा के लिए कहा था- मानव के लिए यह छोटा सा कदम, मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है. उनकी मौत 82 साल की उम्र में साल 2012 में हुई थी. (फोटो: Twitter/@ViralSh77697534)

03 एडविन बज एल्ड्रिन- नील आर्मस्ट्रांग के साथ मून मिशन पर एडविन एल्ड्रिन (Edwin "Buzz" Aldrin) भी गए थे. पर वो चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे क्योंकि सबसे पहले आर्मस्ट्रांग उतरे थे. (फोटो: Twitter/@TouchRoathy)

04 चार्ल्स पीट कॉनरैड- चार्ल्स (Charles "Pete" Conrad), अपोलो 12 मिशन का हिस्सा थे और चांद पर उतरने वाले तीसरे व्यक्ति थे. अपोलो 12 मिशन नवंबर 1969 में लॉन्च किया गया था. (फोटो: NASA)

05 एलन बीन- चांद पर उतरने वाले चौथे व्यक्ति एलन बीन (Alan Bean) हैं. वो एक अमेरिकी नेवल अफसर थे. 1963 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुना गया था और चार्ल्स पीट के साथ ही वो अपोलो 12 मिशन पर गए थे मगर चार्ल्स के बाद उतरे थे. (फोटो: NASA)

06 एलन बी शेफर्ड जूनियर- एलन शेफर्ड (Alan B. Shepard Jr.) साल 1961 में स्पेस में जाने वाले दूसे इंसान बने थे जबकि पहले अमेरिकी थे. मगर 1971 में चांद पर जाने वाले वो पांचवें इंसान थे. (फोटो: NASA)

07 एडगर डी मिशेल- चांद पर उतरने वाले छठे व्यक्ति थे एडगर मिशेल (Edgar D. Mitchell). 1971 में उन्होंने चांद पर 9 घंटे बिताए थे. 85 साल की उम्र में साल 2016 में उनकी मौत हो गई थी. (फोटो: NASA)

08 डेविड स्कॉट- चांद पर चलने वाले सातवें व्यक्ति थे अमेरिकी एस्ट्रोनॉट डेविड स्कॉट (David R. Scott). वो तीन बार स्पेस में जा चुके हैं और अपोलो 15 मिशन को कमांड किया था. फिलहाल वो 91 साल के हैं. (फोटो: NASA)

09 जेम्स बी इरविन- जेम्स इरविन James B. Irwin अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थे जो चांद पर चलने वाले आठवें व्यक्ति थे. 61 साल की उम्र में उनकी मौत 1991 में हो गई थी. (फोटो: NASA)

10 जॉन यंग- जॉन (John W. Young) अमेरिकी एस्ट्रोनॉट और नेवल अफसार थे. चांद पर चलने वाले वो 9वें व्यक्ति थे और 1972 में अपोलो 16 मिशन के कमांडर भी थे. (फोटो: NASA)

11 चार्ल्स ड्यूक- चार्ल्स ड्यूक (Charles M. Duke) अपोलो 16 मिशन का हिस्सा थे और चांद पर चलने वाले 10वें और सबसे युवा एस्ट्रोनॉट थे. उन्होंने सिर्फ 36 साल की उम्र में इस कीर्तीमान को हासिल किया था. (फोटो: NASA)

12 यूजीन सर्नैन- यूजीन (Eugene Cernan) अपोलो 17 मिशन का हिस्सा थे और चांद पर चलने वाले 11वें व्यक्ति भी थे. (फोटो: NASA)