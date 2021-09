लोगों की हंसी से गूंजने वाले पार्क में अब सुनाई देती हैं अजीब आवाजें, टूटे खिलौनों और रहस्यमय रोशनी का साया!

The Sun से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां उन्हें कई अजीबोगरीब अनुभव हुए. यहां आज भी एक बोर्ड लगा है कि ये पार्क तूफान के कारण बंद है. तूफान के बाद इस पार्क में पसरा सन्नाटा ही किसी को डरा देने के लिए काफी है. आप सिर्फ डर नहीं, अपने दिल में कुछ टूटता हुआ भी यहां आकर महसूस करेंगे. (All Photo Credit- The Sun)