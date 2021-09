Winnie the Pooh के खूबसूरत घर में ठहरने का मौका ! यहां मिलेगा शहद वाला खाना और ढेर सारी हरियाली

यहां मौजूद तमाम जगहों को देखकर आपको Winnie the Pooh फिल्म और कार्टून की याद आ जाएगी. तमाम लोगों को तो ये बात पहली बार पता चली है कि Winnie the Pooh वाकई एक मादा भालू है, वरना ज्यादातर लोग इसे Male Bear ही समझते थे. (All Photo Credit- Airnib)