फ्रेंच राष्ट्रपति के पल-पल की खबर रखती हैं पत्नी, हर डेढ़ घंटे में प्रेसिडेंट देते हैं पूरी रिपोर्ट

इमैनुएल मैक्रॉन (Emmanuel Macron) की बायोग्राफी का नाम फ्रेंच में टैंट क्वॉन एस्ट टूस लेस ड्यूक्स है, जबकि अंग्रेज़ी में इसका अनुवाद As Long as We're Together है. बायोग्राफी में मैक्रॉन और उनकी पत्नी ब्रिगेट (Brigitte Macron) के बीच खूबसूरत और मैत्रीपूर्ण रिश्ते के बारे में खूब बात की गई है. गेल त्चाकालॉफ (Gaël Tchakaloff) ने डेढ़ साल की रिसर्च के बाद ये किताब लिखी है.