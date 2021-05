तीन महीने से घर की छप्पर से आ रही थी आवाजें, सीलिंग टूटते ही पति-पत्नी के सामने आया खौफनाक सच अगर आपको अहसास हो कि आपके किराए के घर में आपके साथ कुछ और 'लोग' बिन बताए रहते हैं तो? शायद आप ऐसे घर में बिलकुल ना रहना चाहें. लेकिन जॉर्जिया (Georgia) में रहने वाले हैरी पुगलीसे (Harry Pugliese) फरवरी से जिस घर में किराए पर रह रहे थे, वहां उन्हें ऐसे ही एक अनुभव का सामना करना पड़ा. हैरी को लगातार अपने घर की छत से कुछ आवाजें सुनाई देती थी. जब उसने मकान मालिक (LandLord) से इसकी शिकायत की तो उसे इग्नोर कर दिया गया. साथ ही घर छोड़ देने का नोटिस भी दे दिया गया. लेकिन आखिर में राज जानने के लिए जैसे ही हैरी ने सीलिंग तोड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फ़टी रह गई... News18 Hindi | May 28, 2021, 7:47 AM IST

1 / 7 जॉर्जिया में रहने वाले हैरी ने जनवरी में अपनी फैमिली के साथ किराए के मकान में शिफ्ट होने का फैसला किया. वहां जाने के एक महीने बाद ही परिवार वालों को अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा.

2 / 7 परिवार को घर की सीलिंग से अजीबोगरीब आवाजें आती थी. इतना ही नहीं, कुछ समय बाद वहां सीपेज की समस्या भी शुरू हो गई. अपनी बीवी और बेटे के साथ घर में रहते हुए हैरी को काफी दिक्क्तें आने लगी.

3 / 7 हैरी ने अपने मकान मालिक जॉन स्टैफ़ोर्ड से इसकी शिकायत की. लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया. जॉन ने इसे उनकी ग़लतफ़हमी बताया. इसके बाद भी परिवार को लगातार घर की छप्पर से आवाजें आती रही.

4 / 7 हैरी ने फैसला किया कि जबतक मकानमालिक उनकी समस्या नहीं सुलझाएगा, तब तक वो उसे किराया नहीं देगा. इसके बाद जॉन ने हैरी को घर से चले जाने का ऑर्डर दे दिया. हालांकि, इससे पहले ही इन आवाजों का राज खुल गया.

5 / 7 राज तब खुला जब अचानक घर की सीलिंग टूटकर गिर गई. जैसे ही छत गिरी, अंदर से एक-दो नहीं, चार जहरीले सांप भी नीचे गिर गए. ये चारों घर के अंदर ही रह रहे थे.

6 / 7 जहरीले साँपों को देखते ही हैरी ने तुरंत एनिमल कंट्रोल रूम (Animal Control Room) को कॉल किया और इन सांपों को पकड़वाया. इसके बाद भी मकान मालिक ने घर का इन्फेस्टेशन नहीं करवाया. घर में छिपकली और चूहों की भरमार देखी गई.

7 / 7 इस बारे में घर के मकान मालिक का कहना है कि उसके पास रिपेयर के लिए पैसे ही नहीं थे. इस वजह से वो इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहा था. जबकि हैरी का कहना है कि जॉन के कई प्रॉपर्टी रेंट पर हैं. ऐसे में पैसों की कमी मात्र बहाना है.

