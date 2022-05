हर हफ्ते दुल्हन बनकर तैयार होती है महिला, 16 साल से चल रहा है अजीबोगरीब सिलसिला !

सजने-संवरने का शौक (Hobby of Make Up) तो हर लड़की को होता ही है. कुछ लड़कियां लाइट तो कुछ हैवी मेकअप करके सजती-संवरती हैं. लेकिन एक बात तो तय है कि दुल्हन (Bridal Make Up) बनकर रोज़ाना कोई तैयार नहीं होता. हीरा अजीबोगरीब शौक (Weird Hobby of Dressing Up as Bride) के पीछे हर हफ्ते दुल्हन बनकर तैयार होती है.