भारत की ये है 10 जगहें, जहां भूतों का है बसेरा! नाम सुनकर कांप जाती है रूह 

द चर्च ऑफ थ्री किंग्स, गोवा (The Church Of Three Kings, Goa): इस चर्च के पीछे की कहानी इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि क्यों दुनिया में मनुष्य की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसके लालच के लिए नहीं. अतीत में तीन पुर्तगाली राजा हमेशा गोवा राज्य के लिए लड़ते थे. अंत में, उनमें से एक ने अन्य दो को इस प्रसिद्ध द चर्च ऑफ थ्री किंग्स में मिलने के लिए बुलाया और उन्हें जहर दे दिया. जब लोगों को पता चला कि राजा ने क्या किया है, तो वे खून से लथपथ भीड़ में उसके पीछे आए. पब्लिकली पीट-पीटकर मार डाले जाने से अधमरा होकर उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. तीनों को एक ही चर्च में दफनाया गया था. यह भारत में एक भूतिया जगहों में से एक है. (फोटो: सोशल मीडिया)