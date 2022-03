रूस की वो ग्लैमरस जासूस, जो अमेरिका को सालों देती रही चकमा ! देखिए तस्वीरें ...

आमतौर पर जासूसों को छिपाकर ही रखा जाता है, लेकिन एना चैपमैन रूस आने के बाद स्टार बन गईं. उन्होंने रूसी टीवी शो Secrets of the World को होस्ट किया और Venture Business News magazine की एडिटर बन गईं. उन्हें रूस की 100 सबसे अपीलिंग महिलाओं में शुमार किया गया. वे वक्त-वक्त पर अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ अपने स्टेटमेंट से सुर्खियां बटोरती रहती हैं. (All Photos Credit- Instagram/@anya.chapman)