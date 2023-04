Home / Photo Gallery / ajab-gajab / make up brushes can be dirtier than toilet seats scientist reveals eye opening fact toilet ...

टॉयलेट सीट से ज्यादा गंदा है मेकअप ब्रश, वैज्ञानिकों ने बताया सच, सुनकर खुल जाएंगी आंखें!

Make up brushes can be dirtier than toilet seats: हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिन पर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं. मसलन हमारे आसपास की चीज़ें हमारे लिए कितनी सुरक्षित और असुरक्षित हैं. जो चीज़ें गंदी दिखती हैं, उन्हें तो हम साफ कर लेते हैं लेकिन जो चीज़ें गंदी दिखती नहीं हैं उनके रिस्क के बारे में हमें नहीं पता होता है. एक ऐसी ही चीज़ है -मेकअप ब्रश. चलिए हम आपको इसके बारे में कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स बताते हैं.

01 कभी आपने गंभीरता से सोचा है कि आपके घर में रखा हुआ मेकअप ब्रश कितनी बार साफ करना चाहिए? हम सभी को पता है कि हर इस्तेमाल के बाद ब्रश को धुला जाता है लेकिन ऐसा होता कम ही है. कई बार तो कई दिनों और हफ्तों तक ब्रश साफ नहीं किए जाते हैं.

02 Spectrum Collections की ओर से की गई नई रिसर्च के मुताबिक मेकअप ब्रशेज़ को अगर ठीक से साफ नहीं किया जाए तो इन पर इतने बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, जितने कि हमारे घर की टॉयलेट सीट में होते हैं. कॉस्मेटिक साइंटिस्ट कार्ले मुस्लेह ने भी इस बात की तस्दीक की है.

03 स्टडी में फाउंडेशन ब्रशेज़ के दो सेट लिए गए थे. एक साफ था और एक गंदा. 2 हफ्ते के टेस्टिंग पीरियड के बाद जब दोनों ब्रशेज़ की तुलना की गई. गंदे ब्रशेज़ को टॉयलेट सीट से लिए गए स्वॉब से कंपेयर किया गया.

04 रिसर्चर्स ने ब्रशेज़ को अलग-अलग जगहों पर रखा था, जिनमें बेडरूम, मेकअप बैग, ब्रश बैग, ब्रश ड्रॉवर और बाथरूम शामिल था. इस स्टडी में जो रिजल्ट आया, उसके मुताबिक हर जगह पर रखे हुए ब्रश में टॉयलेट सीट से ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद हैं.

05 वहीं जो साफ ब्रशेज़ थे, उनमें कम बैक्टीरिया थे. जो रेस्पॉन्डेंट्स इसमें शामिल थे, उनमें से 40 फीसदी का कहना है कि वे अपने ब्रश को 2 हफ्ते में साफ करते हैं, वहीं 20 फीसदी लोगों ने माना कि उन्हें 1-3 महीने हो जाते हैं.