सबसे खौफनाक घर, 6 घंटे में बाहर निकलने के लिए रोने-तड़पने लगते हैं लोग, विचलित कर देंगी तस्वीरें!

01 अगर आप किसी मॉल या गेमिंग जोन में गए होंगे तो आपने वहां पर हॉन्टेड हाउस (Haunted House) के मजे तो जरूर लिए होंगे. हॉन्टेड हाउस (World's Scariest House) यानी वो जगहें होती हैं जिसमें लोगों को डराने के लिए अजीबोगरीब चीजें बनाई जाती हैं. नकली भूतिया पुतले, लाशों के डिजाइन, सड़े-गले चेहरे वाले लोग और कई जगहों पर तो असली इंसान भी भूतिया मेकअप कर के उसमें खड़े हो जाते हैं. आज हम आपको ऐसी एक जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक हॉन्टेड हाउस माना जाता है. ये घर इतना खौफनाक है कि इसमें लोग 6 घंटे से ज्यादा बिता ही नहीं पाते और रोने-तड़पने लगते हैं. उन्हें वहां से जल्द से जल्द बाहर जाने का मन होने लगता है. हम आपको इस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपको विचलित कर देंगी, इस वजह से तस्वीरों को अपने ही रिस्क पर देखें. (फोटो: mckameymanor.com)

02 अमेरिका के कैलिफोर्निया में, सैन डियागो (California, USA) स्थित एक हॉरर हाउस है जिसका नाम है मैककैमी मैनर (McKamey Manor). इसे रस मैककैमी चलाते हैं. (फोटो: mckameymanor.com)

03 जो लोग इसमें आते हैं उन्हें इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो बाहर जाने की भीख मांगने लगते हैं. उनके सिर को शेव कर दिया जाता है, उनके ऊपर बड़ी मकड़ियां, चूहे छोड़ दिए जाते हैं. (फोटो: mckameymanor.com)

04 कई तरह के स्पेशल इफेक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है और ऐसे एक्टर्स से भी पाला पड़ता है जो भूत बनकर उनका इंतजार करते हैं. कई बार तो उन्हें मास्क पहनाकर पानी के अंदर डाल दिया जाता है. (फोटो: mckameymanor.com)

05 इस हॉरर हाउस के कई ऐसे फुटेज वायरल होते रहते हैं जिसमें लोग चीखते-चिल्लाते, हंगामा मचाते नजर आ रहे हैं. कई बार तो उनके उपर लाल रंग का पानी या कोई दूसरा पदार्थ डाल देते हैं जो दिखने में खून जैसा लगता है. (फोटो: mckameymanor.com)

06 मिरर वेबसाइट के अनुसार इस हॉन्टेड हाउस में 8 घंटों के लिए लोग आते हैं पर कोई भी उतना ज्यादा टिक नहीं पाता है. साल 2014 में सारा पी नाम की महिला ने इस घर में सबसे ज्यादा, 6 घंटे रहने का रिकॉर्ड बनाया था. (फोटो: mckameymanor.com)

07 घर के अंदर घुसने से पहले लोगों का एक मेडिकल चेकअप होता है जिससे पता लगाया जा सके कि उन्हें किसी तरह की कोई भी गंभीर समस्या तो नहीं है, या वो दवाइयां तो नहीं लेते हैं! इसके साथ ही उन्हें कुछ कागजों को साइन करना पड़ता है. हजारों लोग इस घर में घुसने के लिए बेताब रहते हैं. (फोटो: mckameymanor.com)