40 की उम्र में भी महफिल लूट रही हैं 'आंटी', 17 की बेटी को छोड़, लड़के इन्हें करते हैं प्रपोज़!

Mother at 40 Looks Like 17 Year Old Daughter: लोगों की उम्र बढ़ती है लेकिन इस महिला ने जैसे उम्र को घटाने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है या फिर कोई एंटी एजिंग वाली जड़ी-बूटी पी ली है. हाल ये है कि 17 साल की बेटी के साथ जब वो बाहर निकलती है तो लोग बेटी को छोड़कर 40 साल की मां में दिलचस्पी लेने लगते हैं. हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इसके पीछे का सीक्रेट क्या है?

01 आज हम आपको मिलवाएंगे 40 साल की कार्ले जॉनसन (Carly Johnson) से, जो खुद 17 साल की बेटी की मां हैं. वो बात अलग है कि मां-बेटी जब एक साथ खड़े होते हैं तो आप ये पहचान नहीं पाएंगे कि इनमें से मां कौन है और बेटी कौन? 23 साल के एजगैप के बावजूद वो अपनी बेटी की बड़ी बहन लगती हैं.

02 मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों के इन कनफ्यूज़न पर न तो मां और न ही बेटी को कोई ऐतराज़ है बल्कि वो तो इसे एंजॉय करती हैं. ग्रेटर मैनचेस्टर के स्टॉकपोर्ट में रहने वाली कार्ले बताती हैं कि उन्हें अक्सर लोग बहनें समझ लेते हैं. उनकी तमाम तस्वीरों पर यूज़र ऐसे ही कमेंट करते हैं और उन्हें इनकी आदत पड़ चुकी है.

03 कार्ले बताती हैं कि बेटी के 17वें बर्थडे पर जब वे बाहर गए, तो वेटर भी भ्रमित हो गया कि इसमें से मां कौन है और बेटी कौन? वो दोनों को दोस्त समझ रहा था. कई बार बेटी के दोस्त मां को उसकी बहन समझ बैठते हैं लेकिन उसे इससे कोई शर्मिंदगी नहीं होती है बल्कि मां-बेटी अपने कपड़े भी एक्सचेंज कर लेते हैं.

04 कार्ले के मुताबिक वे शुरू से ही छोटी दिखती थीं. 21 की उम्र में लोग उन्हें 16 का समझते थे, जबकि उनकी बेटी भी थी. वे इसका श्रेय अपनी अच्छी जीन को देती हैं. उनकी मां भी 68 की उम्र में काफी युवा लगती हैं जबकि इसके पीछे का सीक्रेट वे दिल से युवा महसूस करना बताती हैं.

05 जब वे अपनी बेटी के साथ तस्वीरें डालती हैं, तो लोग उसे उनकी दोस्त समझ लेते हैं. एक पोस्ट पर लोगों ने दिलचस्प कमेंट करते हुए कहा कि क्या ये कोई जादू है? आखिर मां और बेटी एक उम्र की ही कैसे हो सकती हैं. उनकी खूबसूरती और फिटनेस पर फिदा होकर आधी उम्र के लड़के भी कार्ले को प्रपोज़ कर देते हैं.