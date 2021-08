4 बच्चों की मां पर लाइन मारते हैं लड़के, बेटी के साथ जाती है नाइटक्लब, जवां लुक्स से बनाती है सबको दीवाना

35 साल की लॉरा के शानदार लुक्स (Woman Looks Younger than her Age) को देखकर कोई ये मान ही नहीं सकता कि वे 4 बच्चों की मां हैं. डेली मेल के मुताबिक कई बार तो लॉरा की 16 साल की बेटी को देखकर लोग उसे एडॉप्टेड मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि लॉरा (Laura Phillips) की इतनी बड़ी बेटी है.