दुनिया के 10 देश जहां शादी से पहले संबंध बनाने पर है प्रतिबंध, पकड़े जाने पर मारे जाते हैं पत्थर-कोड़े!

इंडोनेशिया (Indonesia physical relation before marriage) की हाल की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है क्योंकि इस देश की संसद जल्द ही एक कानून (Indonesia law for unmarried) पारित करेगी जिसके तहत शादी से पहले लड़का-लड़की के संबंध बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. पकड़ जाने पर लोगों को 1 साल की सजा भी हो सकती है. यूं तो अभी तक कानून पास नहीं हुआ है, ऐसे में सजा पर स्पष्टता नहीं है पर इस फैसले ने दुनियाभर के लोगों को हैरान कर दिया. मुस्लिम देश (Muslim countries adultery laws) होने की वजह से यहां ऐसा फैसला लिया गया है पर क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया अकेला ऐसा देश नहीं जहां इस कानून का पालन किया जाएगा? दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पहले से ऐसे कानून हैं जिसके तहत शादी से पहले संबंध बाना अपराध माना जाता है और यहां बेहद सख्त सजा दी जाती है. रेड नाइजीरिया नेटवर्क वेबसाइट के हवाले से हम आपको 10 ऐसे देशों (10 countries where adultery is crime) के बारे में बताने जा रहे हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)