भारत से सबसे सस्ती विदेश यात्रा किन 10 देशों में की जा सकती है? पढ़िए लोगों ने जवाब में क्या बताया

विदेश यात्रा पर जाने का शौक तो लगभग हर किसी को होता है. नया देश देखना, नए लोगों से मिलना, उनकी संस्कृति से परिचित होना काफी रोमांचक अनुभव होता है पर खर्च की समस्या लोगों को विदेश जाने से रोक देती है. भारत से यूरोपीय या फिर अमेरिकी देशों में जाने के लिए काफी पैसे चुकाने पड़ते हैं. पर क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी कई देश हैं जहां भारत से जाना बेहद आसान है. हाल ही में सोशल मीडिया साइट कोरा पर लोगों ने सवाल किया कि भारत से सबसे सस्ती विदेश यात्रा किन देशों के लिए हो सकती है. हम उन्हीं 10 देशों (10 cheapest foreign trips from India) के बारे में बताने जा रहे हैं जहां यात्रा करना सस्ता है. ये सारे जवाब लोगों ने कोरा पर दिए हैं, ऐसे में उनके द्वारा दी गई डिटेल के सही होने की हम पुष्टि नहीं करते. कुछ जवाब साल-दो साल पुराने हैं तो जरूरी नहीं है कि टिकट के दाम या अन्य खर्चे अभी भी उतने ही होंगे. विश्व प्रकाश सिंह, अनिल कुमार यादव, करण आर्या एमपी मदन नाम के लोगों के जवाब सबसे सटीक लग रहे हैं. उन्हीं के उत्तरों के आधार पर हम इन 10 देशों (10 countries for cheap travelling from India) को चुन रहे हैं. (फोटो: Canva)