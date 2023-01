दुनिया के 10 देश जहां समलैंगिक संबंध है अपराध, ऐसा करने वालों को मिलती है सजा-ए-मौत! जानिए इनके बारे में

एलजीबीटी समुदाय (LGBT community) का मोटो है- हर तरह का प्यार, प्यार ही होता है. इस बात को दुनिया के कुछ देश तो समझते हैं, इसलिए उन्होंने समलैंगिक विवाह (Same gender marriage) को कानूनी मान लिया है पर कुछ देश ऐसे भी हैं जो इस बात को नहीं समझते और आज भी वहां समलैंगिक विवाह गैरकानूनी (Countries where same gender marriage illegal) है. ऐसे में आज हम आपको उन 10 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां समलैंगिक संबंध या विवाह अपराध की श्रेणी में है और ऐसा करने वालों को सीधे मौत की सजा दी जाती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)