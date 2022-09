10 तस्वीरें जिनको पोस्ट करने से पहले लोगों ने नहीं की बैकग्राउंड की जांच! अब होना पड़ रहा है शर्मिंदा

सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले चीजों की कम से कम 10 बार देख लेना जरूरी होता है क्योंकि लोग अक्सर बड़े ही गौर से सोशल मीडिया पर मौजूद चीजें देखते हैं. ऐसे में कई बार सोशल मीडिया पर शेयर की गई प्राइवेट फोटोज (Private photos on social media) का मजाक बन जाता है और लोगों को हमेशा के लिए शर्मिंदा (10 embarrassing photos on internet) होना पड़ जाता है. आज हम आपको इंटरनेट पर वायरल (most embarrassing viral photos) होने वाली ऐसी ही कुछ फोटोज दिखाएंगे जो यूं तो काफी पुरानी हैं मगर आज तक वो वायरल हो रही हैं और लोगों को हंसा रही हैं क्योंकि इन्हें पोस्ट करने वालों ने भूल से अपने बैकग्राउंड को देखा ही नहीं और तस्वीरें पोस्ट कर दीं. इन तस्वीरों के बारे में बताने से पहले हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि वायरल फोटोज हैं, इसलिए न्यूज18 हिन्दी इनके सही होने का दावा नहीं करता. इन दो तस्वीरों को ही देख लीजिए, इसमें महिला अपनी ग्लैमरस फोटो पोस्ट क्लिक कर रही है मगर उसने देखा ही नहीं कि पीछे कुत्ते ने फोटो बिगाड़ दी. दूसरी तस्वीर में शख्स मछली पकड़ते वक्त फोटो खिंचवा रहा है मगर पीछे छोटा बच्चा अपने ही काम में व्यस्त है. (सभी फोटोज: quora.com से)