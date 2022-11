यात्रा करने में भी लोग देखने लगे राशि! यूरोप ट्रिप पर जाने से पहले जानिए आपके लिए कौन सा शहर है खास

जो लोग ज्योतिष शास्त्र में यकीन करते हैं वो कोई भी काम करने से पहले अपनी कुंडली, शुभ मुहूर्त, और अपनी राशि के अनुसार सही वक्त जरूर देख लेते हैं. शादी हो या सिर्फ कपड़े खरीदना, लोग दिन देखकर ही करना पसंद करते हैं. पर क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर घूमने भी जाते हैं तो अपनी राशि (zodiac sign travelling) देखकर ही, उसके अनुसार जाते हैं. उन्हीं लोगों के लिए आज हम लेकर आए हैं एक खास जानकारी. दिसंबर आने वाला है और बहुत से लोग क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर विदेश घूमने जाने का प्लान बना लेते हैं. विदेश यात्रा में सबसे खास होती है यूरोप ट्रिप (how to plan Europe trip) क्योंकि इसमें एक साथ कई खूबसूरत देशों और उनकी लोकेशन्स का नजारा देखने को मिलता है. अब अगर आप राशि देखकर ही यात्रा करते हैं और यूरोप ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले जान लीजिए कि आपकी राशि के अनुसार यूरोप (European cities to visit according to zodiac sign) के किस शहर जाना आपके लिए शुभ होगा. बेस्ट लाइफ न्यूज वेबसाइट की ज्योतिषी लॉरेन एश ने यूरोपीय शहरों को लोगों के राशि के अनुसार विभाजित किया है और बताया है कि सबसे पहले वो किस शहर में जाएं. (फोटो: Canva)