महिला को देखकर सही उम्र का पता नहीं लगा पाते लोग, 18 साल छोटे मर्दों के साथ करती है डेटिंग

एशली ने अपनी खूबसूरती (How to take care of skin) का राज खोलते हुए बताया कि वो पिछले 11 सालों से ब्यूटीशियन के तौर पर मेडिकल स्पा में काम करती हैं. इसलिए वो अपनी स्किन का बहुत ध्यान देती हैं. अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए वो विटामिन सी, ट्रेटिनॉइन, ग्लाइकॉलिक, हाइल्यूरॉनिक एसिड, हाइड्रोक्युनॉन, सन्सक्रीम आदि जैसी चीजों का इस्तेमाल करती हैं.