आम आदमी के जीवन से जुड़ी ये 4 चीजें थी नाकामी का नतीजा, आविष्कार से बदल गई दुनिया!

जब से मानव विकास की ओर आगे बढ़ा, उसने ऐसे-ऐसे आविष्कार किए जो आज के वक्त में हमारी रोजमर्रा की चीजों का हिस्सा बन गए हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी आविष्कार (Inventions done by mistake) हुए हैं जो असल में कामयाबी मिलने के कारण नहीं बने बल्कि नाकामयाबी के कारण विकसित हुए हैं. इन चीजों के आविष्कार (Inventions result of faliure) के बाद से दुनिया पूरी तरह बदल गई और ये बड़ी सफलता साबित हुए.