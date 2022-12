सबसे पुराने से लेकर सबसे जहरीले पेड़ तक, ये हैं दुनिया के अनोखे वृक्ष! चौथे की ऊंचाई के आगे छोटी हैं इमारतें

प्रकृति कितनी अजीबोगरीब है इसका अंदाजा तभी लगता है जब आप उससे सीधे तौर पर जुड़ते हैं. कई बार हमें उसके अनोखेपन के बारे में पता ही नहीं चलता. पेड़-पौधों को ही ले लीजिए. दुनिया में सैकड़ों प्रजातियों के पेड़-पौधे हैं. सब किसी न किसी मामले में एक दूसरे से अलग होते हैं. आज हम ऐसे ही 5 बेहद अनोखे पेड़ों (5 most weird trees in the world) के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे. इनमें कोई बेहद जहरीला है तो कोई इतना ऊंचा कि उनकी ऊंचाई के आगे कई इमारतें छोटी लगेंगी. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)