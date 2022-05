किसी ने मांगा शाही भोजन तो किसी ने सिर्फ आइसक्रीम, अपराधियों ने मौत की सजा से पहले खाया था ये खाना

दुनियाभर में खूंखार अपराधियों को मौत की सजा सालों पहले से दी जा रही है. हालांकि, कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने सजा-ए-मौत (Criminals last food before death sentence) को बैन कर दिया है. आपने इस बारे में कभी न कभी सोचा होगा कि जिन लोगों को मौत की सजा दी जाती है, वो मरने से पहले क्या करते होंगे, क्या खाते होंगे, उनका खाने का मन होता भी होगा या नहीं? आज हम आपको 5 ऐसे अपराधियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मरने से पहले अजीबोगरीब चीजें खाने (5 Weirdest Last Meal Requests On Death Row) के लिए मांगी थीं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)