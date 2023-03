इतिहास की 6 सबसे विचित्र, लेकिन फर्जी चीजें, जिसे सैकड़ों साल तक सच मानती रही दुनिया!

नवंबर 2000 में जापान में एक खबर फैली जिसने सभी को चौंका दिया. दरअसल, यहां Fujimura Shin’ichi नाम के एक पुरातत्वविद को फर्जी कलाकृतियों पुरातात्विक स्थलों पर गाड़ते हुए देखा गया. इससे ये पता चला कि वो जापान में जगह-जगह जाकर ऐसी चीजें गाड़ रहे हैं जो प्राचीन लगें और उन्हें देखकर एहसास हो कि जापान का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है. उन्होंने 1976 से लेकर 2000 तक 180 आर्टीफैक्ट्स को जगह-जगह छुपाया. उनकी इस हरकत की वजह से जापान के पुरातत्त्व पर यकीन मानना शोधकर्ताओं के लिए मुश्किल हो गया. (फोटो: Facebook/Ancient Lands of the Far East)