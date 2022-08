कहीं बह गई चॉकलेट की नदी तो कहीं शराब से आया सैलाब! बाढ़ से जुड़े 6 मौके जब पानी नहीं था तबाही का कारण

आपने भारत में बाढ़ के कारण होने वाली तबाही का नजारा न्यूज चैनलों पर तो देखा ही होगा. बिहार से लेकर असम और अन्य कई राज्यों में पानी की वजह से सैलाब आ जाता है. यही हाल दुनिया के दूसरे देशों में भी कई बार बारिश के सीजन में देखने को मिल जाता है. पर आपको जानकर हैरानी होगी कि बाढ़ का कारण हमेशा ही पानी नहीं होता. आज हम आपको दुनिया से जुड़े वो 6 मौके बताएंगे (6 Strange Floods in the world) जब पानी नहीं, बल्कि खाने-पीने (Flood of water and food in the world) की चीजों से जुड़ी बाढ़ ने लोगों को परेशान कर दिया था. इनमें से कुछ तो मामूली किस्से हैं मगर कई में हादसा बड़ा हो गया था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)