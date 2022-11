ये हैं दुनिया की 7 सबसे प्राचीन और रहस्यमयी जगहें! यहां आने वाले लोगों को होता है विचित्र एहसास

आपने भारत में भानगढ़ किले का नाम सुना होगा जो बेहद डरावनी जगह है. आपने दिल्ली का जंतर-मंतर भी देखा होगा जो एक वक्त तक लोगों के लिए रहस्यमयी जगह (Mysterious places in India) थी जिसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी. दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की कई ऐसी जगह हैं जो प्राचीन और रहस्यमयी (Ancient mysterious places in the world) हैं और आज भी लोगों को इन जगहों के अस्तित्व के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. यहां आने वाले लोगों को हमेशा विचित्र एहसास होता है. (फोटो: Canva)