कभी स्मार्ट होने की निशानी थीं ये 7 हेयरस्टाइल्स, आज के दौर में ऐसे बाल कटवाने पर लोग उड़ाने लगेंगे मजाक!

समय के साथ लोगों के कपड़े, स्टाइल, आदि जैसी कई चीजों में बदलवाए आए हैं. अगर आप फिल्मों में देखेंगे तो पाएंगे कि पुराने वक्त के लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल (hairstyles for men and women) और बालों का स्टाइल काफी विचित्र होता था. हालांकि, उस दौर के लोगों के लिए वही कॉमन था. भारत में भी एक वक्त ऐसा था जब लोग बेलबॉटम पैंट पहनते थे और लड़कियां जहां साधना कट हेयरस्टाइल रखती थीं वहीं लड़के अमिताभ बच्चन या विनोद खन्ना की तरह बीच से मांग और कानों पर बाल बढ़ाए रहते थे. ये हेयरस्टाइल्स (famous hairstyles of the past) भले ही उस वक्त फैशन थीं मगर आज के वक्त में अगर कोई ऐसी हेयरस्टाइल्स रख लेगा तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगेंगे. आज हम आपको दुनिया की 7 ऐसी ही हेयरस्टाइल्स (7 weird hairstyles in world history) के बारे में बताने जा रहे हैं. जो कभी स्टाइलिश हुआ करती थीं मगर अब अजीबोगरीब (weird hairstyles of past) लगती हैं.