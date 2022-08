टीवी से लेकर मंजन तक, रोजमर्रा की ये 8 चीजें ले सकती हैं आपकी जान! घर में जरूर होंगी मौजूद

हमारे घर में छोटी-बड़ी सैंकड़ों चीजें होती हैं जिनका हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं मगर कभी उनपर विशेष ध्यान नहीं देते. ये तमाम चीजें महज जरूरत के लिए होती हैं और जरूरत खत्म हो जाने पर हम उसे यूं ही छोड़ देते हैं. पर क्या आप जानते हैं कि ऐसी कई चीजें आपके घर में मौजूद हैं जो आपकी जान ले सकती हैं? हम सिर्फ चाकू, चूहे मारने की दवा, आदि जैसी चीजों की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन बहुत ही ज्यादा कॉमन चीजों के बारे में बता रहे हैं जिसका उपयोग आप लगभग हर दिन करते हैं, कुछ मनोरंजन के लिए तो कुछ आराम के लिए. आज हम आपको उन्हीं 8 चीजों (8 everyday things that can kill you) या क्रियाओं के बारे में बताने जा रहे हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)