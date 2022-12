'पॉर्नस्टार मार्टिनी' से 'स्क्रीमिंग ऑर्गेज्म' तक, शर्मिंदा कर देंगे इन 8 एल्कोहॉलिक ड्रिंक के नाम!

साल 2022 खत्म होने को है और हर कंपनी इस मौके पर अपने यहां रिव्यू करती रहती है जिसकी मदद से वो पता लगाती हैं कि बीता हुआ साल कैसा गुजरा. ऐसा ही हाल ही में गूगल ने भी किया और उन टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी जिन्हें गूगल पर साल 2022 में काफी सर्च किया गया. इनमें दो कीवर्ड सामने आए, पहला था सेक्स ऑन द बीच रेसिपी और दूसरा था पॉर्नस्टार मार्टिनी हाउ टू ड्रिंक. आप इन्हें पढ़कर ही शर्मिंदा मेहसूस करेंगे पर आप इससे पहले कि कुछ गलत सोचें, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये गूगल पर सर्च की जाने वाली अश्लील चीजें नहीं हैं, बल्कि दो तरह के एल्कोहॉलिक ड्रिंक्स (weird names of alcoholic drinks) का नाम है, यानी शराब के प्रकार का खास नाम. बेशक आप हैरान हो रहे होंगे, इसलिए आज हम आपको ऐसे ही 8 एल्कोहॉलिक ड्रिंक्स (8 alcoholic drinks with strange name) के नाम बताने जा रहे हैं जो इतने अजीबोगरीब हैं कि आप खुलकर उनके बारे में पब्लिक में बात करने में शर्माएंगे. इनके बारे में ज्यादा जानकारी देने से पहले हम आपको याद दिला दें कि शराब पीना स्वास्थ के लिए हानीकारक होता है, इसलिए सिर्फ इनके नाम को जानने में रुचि दिखाइए, इन्हें पीने में नहीं! (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)