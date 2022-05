कहीं अलग से नमक मांगना है बदतमीजी तो कहीं प्लेट में भोजन छोड़ना है जरूरी! विचित्र हैं खाने से जुड़े 8 नियम

अगर आप मिस्र या पुर्तगाल में हैं तो यहां खाने के दौरान दोबारा नमक और काली मिर्च (Asking salt and pepper in not allowed in Egypt, Portugal) ना मांगें. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां लोगों को लगता है कि अगर किसी ने दोबारा नमक मांगा है यानी खाना स्वादिष्ट नहीं है. इस तरह वो अपमानित मेहसूस करते हैं.