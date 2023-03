कपड़े धोने से लेकर बिजली बनाने तक! ये हैं पेशाब के 8 विचित्र इस्तेमाल, चौथे के बारे में जानकर आ जाएगी घिन!

आमतौर पर लोग पेशाब या मल से जुड़ी बातें खुलेतौर पर करना नहीं पसंद करते हैं. हालांकि, वो ये नहीं समझते कि ये चीजें प्राकृतिक हैं और शरीर से गंदगी बाहर निकाल रही हैं. पर क्या आफ जानते हैं कि पेशाब सिर्फ गंदगी का रूप नहीं है जिसे बाथरूम में फ्लश कर दिया जाए. पेशाब का इस्तेमाल पुराने समय में कई ऐसी विचित्र चीजों के लिए होता था जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता. आज हम आपको 8 ऐसी चीजों (8 weird uses of urine) के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें पेशाब (Strange use of urine) भी एक अवयव (Ingredients) के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)