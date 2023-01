9 ऐसे देश जहां के इन स्थानों पर खुलेआम Kiss करना है गुनाह! पकड़े जाने पर होगी जेल; हैरान कर देगी आखिरी जगह

अत्मीयता का खुले में प्रदर्शन यानी PDA (Public Display of Affection) आज के समय में चर्चा का विषय बन चुका है. दुनियाभर में लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या खुलेआम किस करना या फिर अन्य तरह से आत्मीयता दिखाना सही है या नहीं. एक तरफ जहां कुछ लोग इस चीज का खुलेआम समर्थन करते हैं वहीं बहुत से लोग इसका विरोध भी करते हैं. कई देशों में विरोध का असर इस कदर है कि अगर वहां के चुनिंदा स्थानों पर आपने खुलेआम किस किया तो आपको जेल भी हो सकती है. आज हम आपको ऐसे ही 9 देशों (9 countries where kissing is prohibited) के कुछ स्थानों के बारे में बताएंगे जहां अगर आपने ऐसा किया तो आपको जेल हो सकती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)