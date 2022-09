PHOTOS: दुनिया में मौजूद है 'विमानों का कब्रिस्तान'! लाश बनकर पड़े हैं अरबों रुपये के प्लेन्स

कई धर्मों में मरने के बाद इंसानों को दफनाने का रिवाज है. इसी लिए शहरों में कब्रिस्तान होते हैं जहां लोग अपने परिवार के दिवंगत लोगों को दफनाते हैं. मगर क्या आप जाते हैं कि दुनिया में इंसानों की तरह विमानों का भी कब्रिस्तान है? इस कब्रिस्तान में प्लेन दफनाए नहीं, बल्कि यूं ही जंग लगने के लिए फेंक दिए जाते हैं. इन जगहों पर जाकर खौफनाक अनुभव भी होता है. हाल ही में द सन न्यूज वेबसाइट ने थाइलैंड (Thailand graveyard of planes) में मौजूद ऐसे ही एक कब्रिस्तान (aeroplanes graveyard) से जुड़ी फोटोज लोगों को दिखाई जहां करोड़ों रुपये के विमान पड़े-पड़े बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि वो अब उड़ने की स्थिति में नहीं हैं. (फोटो: Barcroft Media via The Sun)