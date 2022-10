हमारी तरह दिखते हैं एलियन, कर देंगे दुनिया का अंत? चौंकाती हैं वैज्ञानिकों द्वारा दी गई ये 5 थ्योरी!

सेटी इंस्टिट्यूट के वैज्ञानिक सेथ शॉस्टक का कहना है कि स्पेस ट्रैवलिंग काफी लंबी होती है. ये एक लंबी जर्नी है जिसमें ज्यादा निवेश की जरूरत लगती है जैसे हमें लगती है. ऐसे में एलियन्स (how aliens communicate with us) जब धरती से कनेक्ट करना चाहेंगे तो खुद नहीं आएंगे, बल्कि वो मशीन और कंप्यूटर भेजेंगे. ऐसा नहीं होगा कि हम एक स्पेसशिप देखें और उसके अंदर से एलियन बाहर निकलें. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)