भारत का बड़ा इमामबाड़ा ही नहीं, दुनिया में कई जगह मौजूद हैं भूल भुलैया! यहां से निकल पाना है मुश्किल

कार्तिक आर्यन (Kartik Aryan) और कियारा अडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म 'भूल भुलैया' (Bhool Bhulaiyaa 2) इन दिनों खूब धमाल मचा रही है. इसके पहले भाग में अक्षय कुमार (Akshay Kuamr), विद्या बालन (Vidya Balan) और शाइनी अहूजा (Shiney Ahuja) मुख्य किरदार में थे. फिल्म का नाम भूल भुलैया था क्योंकि कहानी ऐसी रची गई थी किरदारों की जिंदगी भूल भुलैया जैसी हो गई थी. मगर फिल्मों से बाहर आकर असल जिंदगी की बात करें तो आप जानते ही होंगे कि भारत समेत दुनिया में कई जगह भूल भुलैया (Most interesting labyrinths from around the world) है. कभी आपने सोचा है कि इसे बनाने का मकसद क्या रहता होगा? आमतौर पर भूल भुलैया (Bhool Bhulaiyya in India) इसलिए बनाई जाती थी जिससे इंसान के ध्यान लगाने की शक्ति बढ़े, उसका दिमाग ज्यादा एक्टिव हो और उसके अंदर क्रिएटिव खयाल आएं. समय के साथ भूल भुलैया (Bhool Bhulaiya) को डर और एडवेंचर से जोड़ दिया गया और फिल्मों ने भी हमेशा भूल भुलैया को ऐसा ही दिखाया है. आज हम आपको दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और विचित्र भूल भुलैया के बारे में बताने जा रहे हैं. (फोटो: Canva)