दुनिया की 5 सबसे बड़ी बैंक डकैती जिसमें लूट लिए गए अरबों रुपये, फिल्मों की तरह रची गई पूरी साजिश!

भारतीय फिल्में हों या हॉलीवुड, सिनेमा में बैंक रॉबरी से जुड़ी फिल्में तो काफी बनती हैं. अब तो मनी हाईस्ट जैसी स्पैनिश वेबसीरीज भी लोगों को खूब पसंद आ रही है जिसकी थीम ही बैंक चोरी पर आधारित है. आपको लगता होगा कि जैसे फिल्मों में बैंक की चोरियां (biggest bank robbery in the world) दिखाते हैं, वैसा हकीकत में नहीं हो सकता. पर ये सच नहीं है! दुनिया में कई ऐसी भी चोरियां (bank robbery) हुई हैं जिन्हें शातिर अपराधियों ने इतनी सफाई से अंजाम दिया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक चोरियां (biggest bank heist in history) बन गईं. आज हम आपको ऐसी ही कुछ चोरियों के बारे में बताएंगे. थ्रिलिस्ट, बिजनेस इंसाइडर और अन्य कई प्रमुख वेबसाइट्स के आधार पर इस रिपोर्ट को बनाया गया है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)