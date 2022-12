बिकिनी से लेकर हिजाब तक में नजर आ चुकी हैं एयर होस्टेस! ये हैं दुनिया की सबसे विचित्र एयरलाइन्स

दुनिया में कई एयरलाइन कंपनी हैं जो अपने अलग-अलग ऑफर या सर्विसेज के लिए फेमस हैं. पर कुछ ऐसी भी एयरलाइन कंपनी हैं जो अपने प्लेन के लुक, एयर होस्टेस के स्टाइल आदि जैसी चीजों की वजह से चर्चा में आ गईं. आज हम आपको उन्हीं 10 विचित्र एयरलाइन कंपनी (Top 10 most weird airlines in the world) के बारे में बताने जा रहे हैं. (Social Media)