Andrew Symonds ही नहीं, भारत की भी कई हस्तियों ने सड़क या प्लेन हादसों में गंवाई है जान!

ऑस्ट्रेलिया (Australian cricketer death) के दिग्गज खिलाड़ी एंड्रयू साइमंड्स (Andrew Symonds death) का कार दुर्घटना में निधन हो गया. साइमंड्स 46 साल के थे और अगले ही महीने उनका जन्मदिन था. इस खबर ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ही नहीं, दुनियाभर में उनके फैंस को हिलाकर रख दिया है. ये पहली बार नहीं है जब कोई इतना फेमस सेलिब्रिटी दुर्घटना का शिकार हुआ है. पॉल वॉकर से लेकर प्रिंसेस डायना तक विदेश के जाने-माने लोगों ने दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है. पर भारत में भी ऐसे दर्दनाक हादसे कई बार हो चुके हैं. हमारे देश के कई फेमस लोगों की दुर्घटना में मौत ने भारतीय को झकझोरा है. आज हम आपको उन्हीं कुछ भारतीयों (Indian celebrities who died in plane crash or car accident) के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मौत सड़क या प्लेन दुर्घटना में हुई है. (फोटो: Twitter/@CricketAus)