गर्म लोहे से गोदते हैं छाती, ब्लेड से करते हैं प्राइवेट पार्ट का खतना! औरतों को प्रताड़ित करते हैं ये रिवाज

'अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी!' मैथलीशरण गुप्त की ये पंक्तियां पुराने वक्त के भारतीय समाज को दर्शाने के लिए लिखी गई थीं जब औरतों पर काफी अत्याचार किए जाते थे. पर दुनिया में आज भी ऐसी कई मान्यताएं हैं जिनके जरिए महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और उन रिवाजों पर ये पंक्तियां सार्थक हैं. आज हम आपको दुनिया (Customs that oppress women around the world) के सबसे अजीबोगरीब रिवाजों (8 weird traditions related to women) के बारे में बताने जा रहे हैं जो औरतों को इस कदर प्रताड़ित करती हैं कि अगर आप उनके बारे में सुन लेंगे तो दंग रह जाएंगे. (फोटो: सोशल मीडिया)