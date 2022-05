Dental Facts: इंसान पैदा करता है 20 हजार लीटर लार! उंगलियों की तरह दांत के भी होते हैं 'टूथ प्रिंट'

6. अब आते हैं सबसे हैरान कर देने वाले फैक्ट पर. आपने देखा होगा कि जब आपके सामने आपका पसंदीदा खाना आने लगता है तो मुंह में लार आ जाती है. पर क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के मुंह में कितनी लार बन सकती है? (How much saliva do we produce in a lifetime) बीबीसी की साइंस फोकस वेबसाइट के अनुसार इंसान के मुंह में नई लार बनने से ज्यादा पुरानी लार रीसाइकल होती है क्योंकि हम उसी लार को घोंटते रहते हैं. मगर लार बनने के दर की बात करें तो हमारे मुंह में, 1 घंटे में 30 मिलीलीटर लार बन जाती है, खाना खाते वक्त इसका दर ज्यादा होता है और सोते वक्त कम. इस हिसाब से जीवन भर में एक आम इंसान के मुंह में 20 हजार लीटर लार बनती है.