World Snake Day: दूध पीने से लेकर नागिन के बदले तक, जानिए सांपों से जुड़े विचित्र दावों की सच्चाई

हर साल 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे (World Snake Day 2022) मनाया जाता है. सांपों के संरक्षण और उनकी तरफ लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस दिन का काफी महत्व है. माना जाता है कि सांप बेहद खतरनाक और जहरीले प्राणी होते हैं जिनका मुख्य मकसद इंसानों को काटना है. ये भी माना जाता है कि सांप दूध पीते हैं, उनके सिर में नाग मणि होती है आदि. मगर क्या आप इन दावों की सच्चाई (Do you know truth behind snake drinking milk theory) जानते हैं. आज हम आपको सांपों से जुड़े कई दावों का सच बताने (Snake myths and facts) जा रहे हैं. (सभी फोटोज Canva से)