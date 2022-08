क्यों तैरती है बर्फ? समुद्र की 1 बूंद में होते हैं कितने कीटाणु? नहीं जानते होंगे पानी से जुड़े सवालों के जवाब

नासा की क्लाइमेट किड्स वेबसाइट के अनुसार महासागरों के पानी में नमक का स्तर अलग-अलग होता है. 1 गैलन समुद्री पानी में करीब 1 कप नमक (how much salt is in sea) होता है, मगर प्रशांत महासागर की तुलना में अटलांटिक महासागर ज्यादा नमकीन है. दुनिया का सबसे नमकीन पानी अंटार्किटिका के छोटे से तालाब में होता है जिसे डॉन जुआन तालाब कहते हैं.