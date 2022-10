PHOTOS: काम आसान करने के लिए लोगों ने खोजा अनोखा जुगाड़, देखकर लगेगा आप 2022 में जी रहे हैं पर ये 3022 में!

हर दौर में कुछ न कुछ ऐसे आविष्कार (amazing inventions) हुए हैं जो उस वक्त से आगे के समय के साबित हुए हैं. पर सच तो ये है कि वो आविष्कार नहीं, उन्हें बनाने वाले लोगों की सोच है जो अपने वक्त से काफी आगे की रही है. पर आपको क्या लगता है कि अपने समय से आगे की सोच सिर्फ वैज्ञानिकों और आविष्कारकों की ही होती है? जी नहीं, आम आदमी भी आगे की सोचता है मगर तब जब या तो उसे आलस आ रहा हो और काम करने की इच्छा ना हो या फिर उसे काम को आसानी से निपटाना हो! इन दोनों ही मौकों पर आम लोग दिमाग लगाकर ऐसे-ऐसे जुगाड़ (People doing jugaad) खोज लेते हैं कि उन्हें अगर वैज्ञानिक देखें तो सैल्यूट कर लें! आज हम आपको ऐसी ही कुछ तस्वीरें (Life hack photos) दिखाने जा रहे हैं जिसमें आम लोगों का दिमाग (funny life hack ideas to blow your mind) देखकर आपको लगेगा कि आप तो 2022 में जी रहे हैं, मगर ये लोग समय से आगे की सोच रखने के कारण शायद 3022 में हैं! (फोटो: mideysmith/Twitter)